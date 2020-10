Tartus näeb Pärnu filmifestivali parimat teadusfilmi

XXXIV Pärnu filmifestivali eestvedaja Mark Soosaare sõnul räägib dokumentaal sellest, kuidas üks pisikene rahvakild hoiab oma emakeelt. «Nad peavad elama justkui Paabeli tornis, rääkides igapäevaselt seitset keelt – kuue naaberrahva keelt ja oma emakeelt,» tutvustas Soosaar. Tema sõnul on film teaduslik, aga sellega on mõnus aega veeta. «Seal on Tšaadi, Aafrikat ja mõnusaid rütme,» lisas ta.