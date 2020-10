Ööpäevaga tuli Tartumaale ja Jõgevamaale juurde üks koroonapositiivne

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 32 inimesel. Ida-Virumaale lisandus seitse ja Tartumaale, Jõgevamaale, Lääne-Virumaale, Pärnumaale, Põlvamaale ja Raplamaale üks uus juhtum. Seitsmel positiivse tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on need inimesed välismaalased.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 38,07.

Jõgevamaa uus nakatunu sai viiruse töökohas, Põlvamaa nakatunu pereliikmelt. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 400 inimese, kellest 57 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet: töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.