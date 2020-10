Võistluspaika teel olnud Ratasepp sai viiekordse ultratriatloni tühistamisteate

Sellest tulenevalt ootas Ratasepp kiiret ja enneolematut võistlust maailma parimatega, ennustades, et meeste tasemest lähtuvalt võinuks 5-kordse ultratriatloni maailmarekord tulla alla 70 tunni (kehtiv 5-kordse ultratriatloni maailmarekord on 73:18:16).

Kaks ööd ja päeva andis korraldaja ametnikega suheldes endast kõik, et saada võistluse korralduseks erand ja positiivne otsus. «Pärast 27 tundi ja 2000 km autosõitu, veidi enne Saksamaa-Prantsusmaa piiri saime korraldajalt kurva sõnumi, et võistluse toimumine keelati koroonaviiruse tõttu ära. Uudisest teada saamisel olime kõigest paari tunni autosõidu kaugusel võistluspaigast,» rääkis Ratasepp.

«Sõnu ei ole ja meel on kurb, kuid midagi ei ole parata. Ääretult kahju, et kõik see ettevalmistus ja hea füüsiline vorm jäi seekord tulemuseks realiseerimata. Pettumus on suur ja veidi tühi tunne on, kuid katsun selle kiiresti unustada ja sellest vajaliku õppetunni omandada,» ütles ultrasportlane.