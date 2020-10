Politsei otsib Tartumaal kadunud Ülot

Politseile laekus info, et esmaspäevast, 19. oktoobrist alates on teadmata kadunud 39-aastane Ülo, kes lahkus keskpäeval oma töökohalt kellelegi sõna jätmata. Viimati nähti meest liikumas sama päeva õhtupoolikul, kui ta jalgrattal Luualt Maarja-Magdaleena suunas liikus. Peale seda on teadmata, kus mees liigub või kellega aega veedab.