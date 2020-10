Krista Aru: raamatukogu kui viies võim

Raamatukogu on mõneti nagu pank. Siia kogutakse kokku ideid ja mõtteid, teadmist ja tarkust, lõbu ja meelelahutust. Kuid erinevalt pangast, kus igasugune asjaõiendamine algab isiku kontrollimisest, on toimetamine raamatukogus vaba. Igaüks võib siia tulla ja sirutada käe ka selle järele, mille saamisel ja loomisel pole ta üldse osalenud.

Pank kontrollib, valib ja allutab enda reeglitele isegi siis, kui sa pangale oma raha viid. Raamatukoguga on vastupidi: raamatukogu tahab vaid jagada ja midagi anda. Raamatukogu on läbinisti demokraatlik asutus. Keegi ei küsi sinult, miks sa tuled, miks tahad just seda raamatut ja mitte teist.

Inimene ise teab, miks ta raamatukokku tuleb, mida ta siit tahab leida ning mis ta selle kõigega pärast peale hakkab. Raamatukogu usaldab lugejat ja ootab ka oma lugejatelt usaldust. See on ilus ja raamatukogule vahel ka väga valus … kui tuleb tunnistada, et raamatukogu raamatud unustatakse oma kodu riiulisse. Aga raamatukogu usaldab ikka, sest teisiti ei saa raamatukogu töötadagi. Ning just raamatukogu läbinisti demokraatliku olemuse tõttu ei iseloomusta raamatukogud enam ammu ainult riigi ja rahva hariduslembust, vaid ennekõike ühiskonnas omaks võetud väärtusi ja püüdeid.

Eestis on suurepärane ja hästi arenenud raamatukoguvõrk. Tänapäevaste rahvaraamatukogude eelkäijad on 20. sajandi alguse seltside raamatukogud, mille najal püüti täita lünki rahva hariduses, sest tähtis oli lükata talutare uksed valla, et maailm saaks sisse tulla. Tingimuste piires ja võimatuste kiuste püüti elu juhtida Jakob Hurda sõnastatud aate sihis: haritus on väikerahva võimalus.

Ühiskondlik kord ja vajadused, ootused ja eeldused on raamatukogusid muutnud ja kujundanud, nihutanud esiplaanile uusi ülesandeid ning pühkinud minema vanu. Elektrooniline infoajastu on mitmelgi korral tõstatanud küsimuse, kas raamatukogusid on praegu, mil info on sageli vaid ühe näpuliigutuse kaugusel, üldse vajagi.