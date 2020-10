Valgalane Olev Tuuleveski tunneb ennast kõige paremini siis, kui seisab püsti. Nii ei ole valus. Pildil on ta koos saksa lambakoera Xelloga, kelle ta naine on treeninud heaks kaitsekoeraks. Kristjan Teedema

See lugu võinuks kergesti jääda kirjutamata, kuna konflikt puudub. Paha tegelane on siiski olemas, see on soolebakter nimega Escherichia coli.