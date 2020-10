Vanalinnas Munga 10 tegutsev pillipood Muusik Tartu on hädas, sest kauba laadimiseks saab kaubikut parkida vaid nii, et see võib tuua ja on ka toonud kaasa parkimistrahve. Linna järelevalveosakonna seisukoht on, et liiklejate ohutus tuleb ennekõike sihiks seada.