GALERII ⟩ Linnarahvale avati lodjakoda

Emajõe Lodjaseltsi üks eestvedaja Liisa-Lota Kaivo sõnul on ta tähele pannud, et lodjakoda on selline koht, mis meeldib väikestele poistele. «Kui midagi meeldib väikestele poistele, siis see meeldib ka suurtele meestele, ja kui see juba suurtele meestele meeldib, siis tavaliselt ka naistel pole midagi selle vastu,» võttis Kaivo lodjakoja sihtrühma kokku.