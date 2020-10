Riia-Vaksali ristmikku läbivad masinad peavad edaspidi gabariidiväravatest läbi mahtuma

Tartu linna teedeteenistuse juht Oleg Lužetski selgitas, et kergliiklussillaalune ava ise tuleb viie meetri kõrgune, aga selle ehituseks kasutatavad rakised on veidi madalamal. Pärast silla valmimist võetakse piiravad väravad maha.

«Praegu on ehitustööd graafikus. Mõne tegevusega läks algul plaanitust kauem, aga see ei nihuta objekti valmimise tähtaega,» ütles Lužetski. Ta tõi näitena uute sidekaablite paigaldamise ja side ümberlülitamise, mis kokku neelas loodetust ligi nädala rohkem aega. «Tegime ümberlülitusi öösel, et internetikatkestus häiriks inimesi võimalikult vähe,» täpsustas ta.