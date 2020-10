Tantsijad pääsevad nädalavahetusel lõpuks lavale

Tänavu 11. korda korraldatava festivali finaalid pidid aset leidma kevadel, kuid jäid ära. Nüüd tuleb Tartusse kaheks päevaks küll palju osalejaid, aga korraldajad on piirangutest tulenevalt kõik rühmadesse hajutanud.

Tantsijad, kohtunikud ja koreograafid ootavad võistlusi pikisilmi ja on taastanud palju kevadeks loodud tantse. «Kevadel saime aru, et hooaeg tuleb lõpetada kohtumata ja hakkasime otsima lahendust neile, kes lavale kordagi ei pääsenud,» ütles festivali peakorraldaja Krõõt Kiviste. «Tahtsime tantsijate motivatsiooni uuesti ellu äratada.» ​

Võistlust on koroonatingimustes korraldada raske, sest eelarve on väiksem, aga tase peab olema võrdne eelmistega.

Samas on esinemiste ja võistluste ärajäämine oht kogu tantsuvaldkonna arengule. «Esinemisjulgus, mida lavalt saab, on kasulik igas valdkonnas,» rõhutas Kiviste. «Näen suurt ohtu selles, kui esinemisvõimalusi jääb vähemaks, sest neid ei saa alati videolahendusega asendada.»

Ta loodab sütitada ka teiste tantsuvõistluste korraldajaid. «Kui räägin inimestega või jälgin sotsiaalmeediat, siis näen, et tantsijaid ei morjenda, kui on pidanud suvel või vaheajal harjutama. Pigem on ootused suured,» ütles Kiviste.