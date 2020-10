Antti Roose: ilmahirmuks pole põhjust, kohanema peab

Tuleb kohe selgelt välja öelda: Tartus ei esine suuri kliimariske, millega kaasneb oht linlaste elule ning oluline majanduskahju. Ilmahirme tekitada pole vaja. Keskmise tasemega on pakase-, kuumalaine-, tormituule- ja üleujutusrisk. Viimaste aastate ilma- ja terviseandmed näitavad eelkõige kuumalainete sagenemise tõenäosust.

Viimased suved on üsna ridamisi olnud tõesti kuumad – 2014, 2018 ja 2019. Aastal 2018 oli suvi ka rekordiliselt pikk.

Kliima soojenemise tõttu tuleb väiksemaks hinnata pakaseriski, kuid inimeste ja taristu külmumise võimalus jääb. Lumevaeste talvede tagajärjel väheneb ka kevadiste üleujutuste oht Emajõel. Väikseks hinnati hoogsaju-, põua-, maastikupõlengu ja lumetormi riski.

Normaalsetes oludes ei tekita need ohtu inimeste tervisele ega märkimisväärset majanduslikku kahju.

Et toodud kliimariskide analüüs ei jääks uduseks üldistuseks ega tagantjärele tarkuseks, toon mõned näited erakordsete ilmaolude esinemisest, et saada aimu, millises sageduslikus tõenäosuses võivad riskid realiseeruda. Täpsustuseks, Tartu ilmaandmed pärinevad Tõraverest.

Üle +27 °C kuumapäevade keskmine hulk aastas on Tartus perioodil 1961–2017 sagenenud viielt kolmeteistkümnele. Kõige kuumematel suvedel on neid üle 20, aastal 2010 oli lausa 32 kuumapäeva. Alla -25 °C pakasepäevade arv aastas on samal perioodil tunduvalt vähenenud. 1960ndate ja 1980ndate kõige pakaselisematel aastatel oli 14–15 pakaselist päeva talve kohta. Kaheksa pakasepäeva oli viimati aastal 2011, aga aastal 2015 vaid kaks ja 2017. aastal polnud ainumatki.

Ka lumikattega päevade keskmine arv on samal perioodil vähenenud, lausa kahe nädala võrra. Perioodi keskmisena on neid 95 – mullust talve mäletades midagi sellist küll pakkuda ei julgeks.

​Linnaplaneerijad on aastaid rõhutanud, et linnaplaneerimine ja linnaruumi disain on olulisim pikaajalise mõjuga kohanemismeede.

Tormituult on meil vähem kui kümnel päeval aastas. Üle sentimeetri sajab ööpäevas vihma alla 20 päeval aastas. On üldteada, et sajusem on august, mil on sagedamini ka äikest, kuid lompidest saab mööda.

Teadagi, kõige süsteemsemalt on Tartu rinda pistnud üleujutustega. Kevadine suurvesi Emajões on kui õpikunäide. Tulvasid on mõnikord olnud ka siis, kui sajuvesi ei mahu kogumiskaevust sisse. Emajõel on niinimetatud kümnendi üleujutusi esinenud mõõteperioodil 18 korral, viimati 2011 kevadel. Ka 2010 oli veetase üsna kriitiline.

Mida me siis üldse kardame? Ega me siin, teraapiliselt rahulikus Tartus üle ei reageeri üldises ilmatundlikkuse kasvus ja kliimaprotestimise laines?

Jah, üleujutusrisk võib avalduda lammil. Kuumalaine ohustab kroonilisi haigeid, eakaid, ka imikuid. Riskide realiseerumine sõltub suurel määral sellest, millised on linnakorralduses ja taristus süsteemsed võtted nende riskide maandamiseks, mõjude vähendamiseks ja nendega kohanemiseks. Lihtsamalt öeldes: kas keegi on mõelnud olukorrale, kui mõni truup või kaev umbe voolab, kui tormiga elekter kaob, kui juhtub talv tavalisest lumisem olema ja järgneb kiire sulamisega kevad koos üleujutusega.