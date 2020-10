Septembri lõpus sai Supilinna elanik Alari teada, et keegi võõras kasutab tema rattaringluse kontot, et teha linna peal lõbusõite. Politsei tuvastas, et tegu oli 20-aastase noormehega, kes sai Alari konto salasõna ja kasutajatunnuse oma sõbralt. Kes ja kuidas andmed kaaperdas, pole veel lõplikult selge.