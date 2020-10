Kohe pärast seda, kui Mart Helme hiljutised skandaalsed repliigid Deutsche Wellele antud intervjuust Eestis laiemalt teatavaks said ning esimesed arvamuskahurid olid sotsiaalmeedias paukuma hakanud, ruttas peaminister Jüri Ratas rõhutama, et siseministri homoseksuaale vaenavad väljaütlemised on sisutühjad, tegelikult meil inimesi soo ja seksuaalse kuuluvuse alusel ei kiusata.