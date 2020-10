Põltsamaa vald otsib ujulaehitajat

Põltsamaa valla elanikel puudub hetkel mugav võimalus käia aastaringelt kodu lähedal veemõnusid nautimas. Vallale kuuluv endine Põltsamaa EPT ujula on amortiseerunud ja kriitilises seisukorras. Lähimad tänapäevased ujulad paiknevad Suure-Jaanis, Paides ja Kuremaal.

Vallavalitsus on ujula võimalike asukohtadena välja pakkunud kuus kohta (Kördiööbiku park, hariduslinnak (Lille 2), endine Paala pood, Orkla vana kontorihoone lossikompleksi kõrval, Põltsamaa kinomaja, Aleksandrikooli hoone).

«Kui pakkuja näeb ujulat mujal, siis võib ta esitada omalt poolt ka mõne teise asukoha. Samuti on läbirääkimise võimalus muude tingimuste osas,» ütles vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. november ja pakkumus tuleb esitada riigihangete registri kaudu.

Põltsamaa vald lootis pikal, et ujula rajab Põltsamaale ettevõtja Raul Lättemägi. Nüüd on teada, et sarnaselt Kosmopargi projektile, läks Lättemäel vett vedama ka ujulaehituse plaan.