Tartu kavandab koduta loomade varjupaiga renoveerimist

Varjupaiga renoveerimise projekti raames on kavas rajada uus pääslamaja, kuhu tulevad õppeklass, loomaarsti- ja kontoriruumid.

Praegu ei ole Tartu koduta loomade varjupaigas eksootiliste ja muude väikeloomade hoiuruumi ning personaliruumid ei vasta tegelikele vajadustele. Soov on rajada varjupaika ruumid koolituste ja teabeürituste tarvis. Uuendamist vajavad ka kõik tehnosüsteemid ja jalutusaedikud.

Abilinnapea Raimond Tamm rääkis, et Tartu koduta loomade varjupaik pakub varjupaiga teenust lepingute alusel ka 14 vallale, seega kokku enam kui 204 000 elanikuga piirkonnale. «Tartu varjupaik on oluline teenusepakkuja paljudele Lõuna-Eesti omavalitsustele ning seetõttu on äärmiselt vajalik siinseid loomade hoiu- ja ravivõimalusi parendada ning laiendada. Lisaks loomade heaolu suurendamisele hõlbustavad kavandatavad investeeringud ka varjupaiga töötajate tööd ning soodustavad koostööd vabatahtlikega, kes varjupaiga igapäevasele toimimisele kaasa aitavad,» sõnas Tamm.