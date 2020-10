Naissulgpallurid näitavad Euroopas taset

Eesti parim naissulgpallur Kristin Kuuba pääses Taanis 16 parima hulka ning talle loositi naisüksikmängus vastaseks jaapanlane Akane Yamaguchiga, kes aga kohale ei tulnudki. Kuuba sai loobumisvõidu, liikus järgmisesse ringi, kus talle astus vastu Saksamaa esinumber Yvonne Li.

Tasavägine mäng

Jaapanlase vastu esimese geimi Kuuba kaotas, teise võitis ja kolmanda kaotas uuesti (16:21, 21:13,14:21). «Ma ei suutnud Saksa esireketit alistada, aga mäng oli tasavägine ja võitluslik. Jäi kripeldama, et ma ei kasutanud oma võimalusi täielikult ära,» selgitas Kuuba.

Ta hakkas suvel treenima uues Saksamaa tiimis BC Wipperfeld, mille koosseisus tegi nädalavahetusel ka Saksamaa Bundesligas hea tulemuse. «Tunnen ennast uues tiimis erinevate rahvuste keskel väga hästi. Suutsin alistada indoneeslasest vastase 3:0 ja tuua tiimile kindla punkti,» lisas Kuuba.

Võidukas duo

Üheksandale kohale tulid Taanis naispaarismängus tartlannad Helina Rüütel ja Kati-Kreet Marran. «Me ei uskunud, et saame nii tugeval turniiril osaleda ja võistelda koos maailma paremikuga,» rääkis Rüütel.

Avaringis võitsid Rüütel ja Marran endast maailma edetabelis 13 kohta kõrgemal asuvat paari Vimala Heriau – Margot Lambert. «Ma uskusin, et oleme selle mängu suutelised võitma, kui jääme enesekindlaks ja positiivseks,» selgitas Rüütel.

Seejärel tuli neil vastu võtta kaotus Prantsusmaa paarilt Anne Tran ja Emilie Lefel. «Vastased mängisid taktikaliselt meie vastu väga hästi, me ei suutnud palli mängus hoida ning eksisime liialt vara,» lisas ta.

2019. aasta Euroopa mängudelt sulgpallis tõid Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel viienda koha. FOTO: Eesti sulgpalliliit

Kati Kreet Marran kinnitas, et üks võit ületas juba tema ootused. «See oli Euroopa ja lausa maailma mõistes väga kõva turniir. Üks ringi võita on suurepärane tulemus ning olen meie esitusega rahul,» rääkis Marran. Tema sõnul tuleb õppida erinevaid mängustiile lugema. «Esimese geimi 11 punktini oli mäng väga võrdne, kuna vastased mängisid meile sobivat teravat ja jõulist mängustiili. Pärast 11 punkti hammustasid nad läbi, et see mängustiil neile edu ei too ja muutsid oma taktikat totaalselt, hakates kasutama kõrgeid tõsteid ja ümmargust mängu,» selgitas Marran kaotuse tagamaid.

Pühapäeval uuesti võistlustules

Eelmisel nädalal Eesti sulgpalli noorte kolmekordseks meistriks tulnud Ramona Üprus (TÜASK) ütles, et üksikmängus finaali pääsemine oli tema jaoks suurim ülesanne ning segapaarismäng kõige raskem matš. «Olime segapaarismängu poolfinaali vastastele Catlyn Kruusile ja Tauri Kilgile kaotanud just üks nädal varem ning meie lootused polnud kõige paremad. Esimesed kaks geimi olid pingelised, kus ühe võitsime meie ja teise nemad. Kolmandas geimis me jäime 6-1 kohe alguses taha, vahepeal saime juba järele, kuid siiski tekkis vahe ja nad juhtisid 20-16. Imekombel saime lõpuks järele ja võitsime 25-23,» rääkis Üprus. Tema sõnul on paarismängu kõige tähtsam alus hea kommunikatsioon.

Ramona Üprus tuli möödunud nädalavahetusel Eesti noorte sulgpallurite seas kolmekordseks meistriks. FOTO: Oleg Hartsenko

Kuidas on tartlannad sulgpallis nii edukad? Kuuba sõnul peitub vastus järjepidevas töös. «See pole tulnud järsku, vaid treenerid näevad mängijate arenguga kõvasti vaeva,» rääkis Kuuba. Lisaks mängivad Rüütli hinnangul rolli iganädalased treeningud. «Näiteks harjutame kaks korda nädalas koos kogu Eesti sulgpallikoondisega,» ütles ta.

Ramona Üprus ei pea sulgpalli meeste või naiste alaks, see mäng sobib tema arvates väga hästi mõlemale poolele. «Põhjus, miks tartlannad saavutavad häid tulemusi võib olla selles, et meil on lihtsalt aastate jooksul paremad tingimused tekkinud ning rohkem hakatakse professionaalsemalt sulgpalliga tegelema. Kuna suurem osa eesti tippsulgpalluritest toimetab just Tartus, siis on olemas ka väga head treeningpartnerid,» ütles Üprus.