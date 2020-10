Andres Huul: kes on ettevõtlik inimene?

Ettevõtlusnädalast ajendatult on kohane mõtiskleda selle üle, mis see ettevõtlikkus õigupoolest on ja kuidas ära tunda ettevõtlik inimene.

Ettevõtlikud inimesed on pealehakkajad, kes mitte lihtsalt ei unista suurelt, vaid viivad oma unistused ellu. Ettevõtlikud on valmis seatud sihtide saavutamiseks pingutama ning kõvasti tööd tegema. Selliseid inimesi iseloomustab ennekõike eluhoiak tahan-suudan-teen, mis sisaldab julget alustamist, pidevalt uute lahenduste otsimist, konkreetsete eesmärkide püstitamist ning ka järjekindlat pingutamist algatatud tegevuse eduka lõpuni viimiseks.

Ettevõtlikkuses peegelduvad seega suur algatusvõime, kõrge motivatsioon ja valmisolek pühenduda seatud sihtide saavutamisele. Ettevõtlik inimene pingutab selle nimel, et jõuda oodatud tulemuseni ja teha oma unistused teoks, ükskõik kui suured või väikesed need parajasti on.

Hirm läbikukkumise ees ettevõtliku meelelaadiga inimest üldjuhul ei heiduta ja aitab ka teadmine, et ainult see ei eksi, kes midagi ei tee. Kui midagi ebaõnnestub, annab see ettevõtjale edasiminekuks alati asendamatu kogemuse. Ühe ideega läbi kukkunud ettevõtlik inimene võtab sellest olukorrast kaasa väärtusliku õpetunni, et tehtud vigu edaspidi vältida ja samalaadsetest olukordadest järgmisel korral hoopis kasu lõigata.

Kõigi ideede teostus ei saagi alati õnnestuda. Selleks et edu saavutada, on vaja püsivust ja järjekindlat proovimist ka peale seda, kui kõik varasemad katsed on mitu korda nurjunud. Ettevõtlik inimene analüüsib ebaõnnestumise põhjusi ning oskab selle kogemuse väärtust mõista ja hinnata.

Hirm läbikukkumise ees ettevõtliku meelelaadiga inimest üldjuhul ei heiduta ja aitab ka teadmine, et ainult see ei eksi, kes midagi ei tee.

Ettevõtliku mõtteviisiga inimesed on lahendustele orienteeritud ja kohanevad kiiresti ka muutuvates oludes. Ilmekaks näiteks on käesoleva aasta kevad, mil koroonapuhangu tõttu väljakuulutatud eriolukord pani paljud ettevõtted karmi valiku ette: kas oma äriprotsessid ümber mõtestada või uksed sulgeda.

Osa ettevõtjaid pidigi sundseisus oma tegevuse peatama. Teine osa aga suutis leida lahendusi või lausa lõikas uuest olukorrast kasu: tõi turule uusi tooteid ja teenuseid ning leidis võimalusi oma potentsiaalsetele klientidele lähedal olla.

Nii leiti keerulises olukorras mitmeid nutikaid viise, kuidas pakkuda distantsilt vahetut meelelahutust, hakata ajutiselt tootma täiesti teise suunitluse, ent suurema nõudlusega tooteid, või jätkata oma toodete müümist e-poe kaudu ja võita endale senisest laiem turuosa.

Ettevõtlik inimene ei saa kunagi valmis. Oma teadmisi ja oskusi tuleb pidevalt arendada, keskendudes nende seast valitud tugevatele külgedele, mis sind edasi viivad. See on elukestev, kuid põnev ja inspireeriv teekond. Lisaks seesmisele motivatsioonile on siiski olulised ka mitmed välised komponendid, mis aitavad​ kaasa ettevõtlikkuse kasvatamisele.

Eeskuju – kui sind ümbritsevad teised ettevõtliku mõttelaadiga inimesed, siis õpid ja innustud nende eeskujul ka ise ning arendad tõenäoliselt samasuguseid mõtte- ja käitumismustreid.

Keskkond – kas võimalused ja vahendid on olemas? Milline on ümbritsev meelelaad?