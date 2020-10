Auto on Tartus saatanast. Kas on ikka?

Tartu linna­insener Mati Raamat on sage rattasõitja ja leiab, et Tartus on ruumi kõigile liiklejaile, kui olla üksteise vastu viisakas ja mitte liiga pretensioonikas.

Linnainsener Mati Raamat tekitas hiljaaegu väikse raputuse, kui Tartu uue üldplaneeringu arutamisel esines mõtteavaldusega «Meie pole seadnud eesmärki autoliiklust vähendada, autoliiklus on igapäevavajaduste rahuldamiseks». Oli imestamist, et kuidas ikka muutused nii raskelt tulevad, et kas see on meeskonnamängijalik – Tartu rõhutab ju arengudokumentides vajadust panna autostumisele piir, olla keskkonna- ja kliimahoidlikum. Mis siis juhtus?