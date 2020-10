Tartu kiirabi uue juhi töökuulutus aegub peagi, kuid kandidaate veel pole

Sihtasutuse Tartu Kiirabi nõukogu esimees Maret Tark ütles, et teisipäeva seisuga ei ole veel ükski kandidaat Tartu kiirabi juhi kohale soovi avaldanud, samuti pole veel keegi isegi lisaküsimusi ametikoha kohta küsinud. «Siiski on veel poolteist nädalat aega ning kandidaadid võivad veel välja ilmuda. Olen aru saanud, et avaldused laekuvadki viimasetel päevadel,» märkis Tark.

Kas pole hirmu, et ühtegi avaldust ei tulegi? «Eks see hirm võib ikka olla, aga loodame et tuleb,» ütles Tark. «Teised nõukogu liikmed on avaldanud arvamust, et siiski on inimesi, kes võiksid selle ameti vastu huvi tunda.»