Stomatoloogiakliinik kolib Raekoja platsilt ära

Praegu on hambakliinik laiali mitmes kohas. Kui muidu pidid Maarjamõisas valmima stomatoloogidele uued ruumid septembris, siis nüüd peaks need valmis saama novembris. Siis saab suurde majja kolida ka seni linnalt renditud majas Raekoja plats 6 tegutsenud osakond.

Septembris esitati kahele stomatoloogiakliiniku töötajale, juhatajale ning ülemõele, kahtlustus korruptsioonis ning Lõuna ringkonnaprokuratuur alustas nende suhtes kriminaalmenetlust. Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Ken Kiudorf sõnas septembris, et alustatud kriminaalmenetluses selgitatakse välja, kas kliiniku juhataja ja ülemõde on rikkunud riigihanke menetluse nõudeid eesmärgiga anda eelis ühele konkreetsele ettevõttele. «Kahlustuste aluseks olev riigihange puudutab stomatoloogiakliiniku uute ruumide sisustamist. Samuti vajab selgitamist, kas sellise võimaliku tegevuse eest on saadud vastuteeneid,» ütles Kiudorf.

Vastupidiselt Tartu Postimeheni jõudnud vihjetele, et kestev kriminaalmenetlus on stomatoloogiakliiniku kolimise venimise põhjus, selgitas Seer, et hilinemine on tingitud hoopis kevadisest koroonakriisist ning eriolukorrast. «Ehitaja palus ajapikendust ja eelduste kohaselt peaks ta olema valmis nüüd novembris uued ruumid üle andma,» lisas ta.