Tartumaale lisandus neli positiivset koroonaviiruse testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 21 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kuus ja Tartumaale neli. Jõgevamaale, Pärnumaale ja Põlvamaale lisandus üks. Kaheksal positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Jõgevamaale lisandunud juhtum on seotud varasema haigestunuga. Kaks Tartumaale lisandunud juhtumit nakatusid läbi perekontakti, teise kahe juhtumi asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud juhtum nakatus läbi perekontakti. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 528 inimest, kellest 58 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,29.

Tallinna lisandus 19 uut nakatunut. Harjumaa kolme juhtumi puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Kooli koldes on kuus inimest. Neljandas töökoha koldes on kuus nakatunut ning täna hommikust lisandunud viiendas töökoha koldes viis inimest.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on 1 400 inimest, kellest 215 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud kahe juhtumi puhul toimus nakatumine hooldekodus, kahel juhul töökohas ja ühel juhul läbi perekontakti. Üks juhtum on sisse toodud Venemaalt. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 747 inimest, kellest on haigestunud 144.

Pärnumaale lisandund juhtum on seotud varasema haigestunuga. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 51 inimest, kellest 15 on haigestunud.

Suri kaks inimest

20. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 27 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti viis inimest, kolm inimest viidi üle mitte COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati neli (kaks inimest sisestati andmestikku tagantjärgi). Uusi surmajuhtumeid lisandus ööpäeva jooksul kaks – Ida-Viru Keskhaiglas surid 94-aastane mees ja 95-aastane naine. Tagantjärgi on COVID-19 surmaks tunnistatud ka IVKH-s 15.10 surnud 64-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 71 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 522 COVID-19 haigusjuhtumit 508 inimesega.

20. oktoobri seisuga on tervenenud 3 270 inimest. Neist 2 439 inimese (74,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 831 inimese puhul (25,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 245 000 esmase testi, nendest 4 127 ehk 1,68 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Alates esmaspäevast on Eestisse võimalik tulla Lätist, Leedust või Soomest ilma eneseisolatsiooni kohustuseta juhul, kui inimene on teinud 48 tundi enne saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Seejuures tuleb arvestada, et inimene ei tohi olla viimasel kahel nädalal reisinud väljapoole Balti riike ja Soomet. Kehtima jäävad viis erandit, mille korral eneseisolatsiooni jääma ega testi tegema ei pea: kui Eestisse tullakse töötama, õppima, tervishoiuasutusse, vältimatutel perekondlikel põhjustel või transiidi tõttu.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 158 279 korda ja haigeks märkinuid on 108.