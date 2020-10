Miljardeid moositeo tarvis

Hämmastav, kui vastutustundetult käime ümber mõistega «vastutustundlik»! Pean silmas valitsuserakondi, kes suure suuga kuulutavad oma «vastutustundlikku eelarvepoliitikat».

Tuleva aasta riigieelarve eelnõu järgi on tulud 11,2 miljardit ja kulud 13,1 miljardit eurot. Oleme ligi kahe miljardiga miinuses, see teeb kaheksa kuni kümme protsenti – sõltuvalt prognoosist.

Hüva, tervise- ja majanduskriisist läbi tulemiseks on vaja teha lisakulutusi ja praeguses määramatuses kasutavad laenuraha teisedki riigid. Küsimus on aga selles, mille peale laenumiljardeid tahetakse kulutada. Teaduse rahastamise kasv tõepoolest on väärt asi. Teisi põhjapanevaid investeeringuid tuleva aasta riigieelarvest ei leia.

Asja teine pool on selles, et valitsus peaks hakkama ülekulutamist kiiremini tagasi tõmbama. Aga kus ta saab! Hääled tuleb endale välja moosida mitte ainult kohalikel valimistel, mis on aasta pärast. See on aga kõigest eelkool riigikogu valimisteks ja nendeni on veel… noh, eelarvestrateegia jagu aega. Kogu üleilmse ebakindluse taustal on üks asi kindel: meie valitsuspoliitikud tahavad iga hinna eest võimul püsida.

Küllap ka seetõttu on eelarvenimeline kirjatükk sedavõrd segane, et isegi majandusinimestel on raske aru saada, kuhu raha ikkagi läheb. Üllatunud on need sektorid, kelle tiibu plaanitakse kärpida, üllatunud on need, kellele raha edukaks toimimiseks juurde ei leita, üllatunud on needki – nagu nüüd riburada välja tuleb –, kellele raha kui käisest puistatakse. Sest nad pole seda küsinudki. Ehk siis – ühe või teise valdkonna asjatundjatega ei ole vajadusi-võimalusi läbi vaetudki. Kohustuslikud eelarveread täidetud, on luik, haug ja vähk – meie vastuolulised koalitsioonipartnerid – igaüks oma suva järgi talitanud.

Kogu üleilmse ebakindluse taustal on üks asi kindel: meie valitsuspoliitikud tahavad iga hinna eest võimul püsida.

Mõnda sellest, mida valitsuse plaanidest ei leia, aga mis seal kindlasti peaks olema, seda enam, et raha on lahedasti käes. On ju laenurahale lisaks kasutada meil Euroopa Liidu uued eelarvevahendid ning viirusekahjust üle saamise taastefondi summad. Otsustavaid rohepöördemeetmeid eelarve eelnõus ei ole, ometi on need möödapääsmatud, tähtajadki paigas.

Ka ei plaanita hüppelist rahalisa omavalitsustele, et nad saaksid ise oma ettevõtlust arendada, üldse elu suunata. Tallinna härrad tahavad olla ainsad, kes otsustavad Eesti elu üle. Riik ei ole midagi panustanud töötukassa kriisimeetmetesse, ehkki kevadises eriolukorras kasutati ära suur osa töötajate palgalt kogutud kindlustusrahast. See raskendab uute toetusmeetmete kasutuselevõttu. Egas kriis meil veel läbi ole, kaugel sellest – suured koondamised seisavad alles ees.