Lenel Karu: ema ja isa, kas te nägite?

Veetsin spordiajakirjanikuna lõppenud nädalavahetusest suure osa spordivõistlustel, kus oma parimaid oskusi näitasid noorsportlased. Treenin ka ise noori, seega on võistlustel käimine mulle tuttav. Aga tuttav on kahjuks ka olukord, kus noore etteastet ei ole oma silmaga tunnistamas keegi tema lähedastest. Võib-olla oli mõnel pereliikmel pikem tööpäev või tuli ette mõni oluline üritus. Aga võib-olla puudus vanematel huvi ja mõistmine selle ala vastu, millele laps on otsustanud südame anda?