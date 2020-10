Kuigi selle aasta Tartu kaasava eelarve konkurss sujus nii linnavalitsuse kui ka osalenud ideede autorite sõnul hästi, leiavad selle teemaga kursis olevad inimesed, et süsteem vajab muutmist – probleemid on väike hääletajate hulk ja see, et vaid Tartusse sisse kirjutatud elanikel on õigus oma hääl anda.