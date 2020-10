Nõos avatakse homme Eesti esimene laste discgolfi rada

«Idee luua discgolfi rada lastele ja algajatele tekkis Nõo Veskijärve ja vallamaja ümbruses oleva «Nõo Discgolfi Pargi» uuendamisel. Kuna Nõo Spordikooli ümbruse discgolfi rada kasutatakse kehalise kasvatuse tundides aktiivselt, tekkis idee luua mängurada, mis oleks eelmisest kompaktsem, turvalisem ning ennetaks ketaste kadumist mängimise ajal. Tänu sellele ideele sai selgust, et Eestis ei ole ametlikult veel ühtegi sarnast rada avatud, mis omakorda andis teostusele hoogu juurde,» rääkis Nõo spordikooli direktor Katrina Kallas.

Spordikoolil on planeeritud edaspidine koostöö erinevate discgolfi etappide läbiviimiseks, et spordiala populaarsust hoida ja tõsta kohaliku elanikkonna seas, ühtlasi kutsudes huvilisi mängima ka kaugemalt. Kokku läks kahe raja uuendamise projekt maksma 2500 eurot, aga kulusid vähendas asjaolu,et discgolfi korvid olid varasemalt juba olemas nii järve kui koolide ümber.

Õpperajal on kokku kuus korvi, mis moodustavad ringikujuliselt lookleva raja koolide esisel pargialal. Radade pikkused jäävad 25-45 m vahele ja on jõukohased ennekõike lastele. «Igal rajal on erinev teema, mis aitab mängijatel hoida õiget kurssi ning luua põnevaid võimalusi siduda mäng ka õppetööga. Kui mäng kohe esmase kogemusena hea emotsiooni tekitab, siis tullakse selle juurde tagasi,» lausus Katrina Kallas.