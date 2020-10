Selgus Elva valla kaasava eelarve hääletuse võitja

Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli saanud ettepanekut tingimusel, et objektid asuvad valla eri piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve jaoks on valla eelarvest ette nähtud 45 000 eurot.