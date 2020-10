Venemaa poolt tulnud paat ületas ebaseaduslikult piiri

Sama päeva ennelõunal kontrollisid piirivalvurid Peipsi järvel liikunud ujuvalust ning avastasid, et selle piiriveekogule väljumine on nõuetekohaselt registreerimata. Piirivalvurid selgitasid kaptenile piiriveekogul liikumise nõudeid, mispeale registreeris mees end piirivalvurite silme all järvele.