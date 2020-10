Tartu ülikooli teadlased koostasid uue peremeditsiini õpiku

Õpik «Peremeditsiin» on Eesti oludele kohandatud versioon norrakeelsest õpikust «Allmennmedisin». Kliiniliste probleemide näitlikustamiseks on raamatus rohkesti haigusjuhtumite kirjeldusi.

Tartu ülikooli peremeditsiini professori, õpiku eestikeelse väljaande peatoimetaja Ruth Kalda sõnul oli teadmine peremeditsiini õpiku vajalikkusest küpsenud tema peas juba pikka aega, sest esimese selleteemalise eestikeelse õpiku väljaandmisest on möödunud 22 aastat.

«Esimene õpik piirdus peamiselt perearstiteaduse kui akadeemilise eriala ja perearstide töökorralduse kirjeldusega. Kirjeldasime ka patsiendikeskset lähenemisviisi, näidates, et perearstid ei keskendu vastuvõtul vaid ühele organsüsteemile, vaid inimesele tervikuna. Juba siis mõtlesime, et kliiniliste probleemide käsitlemiseks on õpikule vaja järge,» rääkis Kalda.