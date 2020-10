Talveajale üleminekul muutub rongide sõiduplaani

Ettevõtte müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et remonditööd Tapa-Narva lõigul on lõpetatud ning seetõttu lüheneb Narva rongide sõiduaeg. «Ekspressrong sõidab Narva vähem kui kahe tunni ja 15 minutiga. Et sõitjatel oleks kiireid ühendusi võimalik maksimaalselt ära kasutada, anname Narva liinil jälle käiku õhtuse ekspressrongi mõlemal suunal,» ütles Kongo.