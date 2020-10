Tartlanna Anna Liisa Nurm võitis judos Euroopa karikaetapi

Poola EK-etapil, mis traditsionaalselt on üks tugevaimaid Euroopas, hoidsid Anna Liisa kehakaalus -57 kilogrammi taset kõrgel Poola, Belgia, Sloveenia, Saksa ja Tšehhi sportlased. Esimeses ringis oli Tartu Do sportlane loosi tahtel vaba. Seejärel kohtus ta Sloveenia esindaja Eva Justiniga, kes oli oma esimeses kohtumises alistanud Poola judoka. Nurm alustas ettevaatlikult ja kontrollitult ning kasutas esimest minutit, et võistlusesse sisse elada. Seejärel asus ta ise aktiivsemalt rünnakuid otsima. Nurm heitis vastast efektselt waza-ari vääriliselt, aga kohtunikud otsustasid, et sportlased olid vahetult enne heidet võistlusalast välja läinud ning heide ei lugenud. Mõnikümmend sekundit hiljem pööras Nurm ühe vastase rünnakuürituse enda kasuks, fikseeris kinnihoidmise ning võitis ipponiga.