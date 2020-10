Madis Vasser: Tartu kliimakaval napib ambitsioonikust

Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja, seisab Tartu energia- ja kliimakava eelnõus, mis on praegu avalikul väljapanekul. Dokumendis on tõesti palju head ja eesrindlikku, nagu tõstab oma hiljutises artiklis esile abilinnapea Raimond Tamm (TPM, 2.10). Ta lõpetab loo üleskutsega tagasisidestada, kas kavas pakutu tundub piisavalt mõjus ja vastuvõetav. Vaadates lähemalt kava üldist ambitsioonikust, valitud arengueeldusi, käsitletud kliimariske ning tegevusi teadlikkuse arendamise suunal, tuleb mul energeetika ja kliima valdkonnas tegutseva inimesena siiski olla pisut kriitiline. Plaan on küll põhimõtteliselt roheline, kuid teedrajav veel mitte.

Pikas plaanis järgib Tartu kava Euroopa Liidu üldist visiooni jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 2050. Pole küll päris Helsingi, mille juhid on lubanud oma haldusalas sama ära teha juba aastaks 2035, aga viisakas lubadus siiski.

Järgmise dekaadi lõpuks soovib Tartu vähendada CO2 heidet 40 protsendi võrra. Jah, Euroopa tasandil arutatakse 55–65 protsendi suurusi süsinikukärpeid, aga erinevus on siinkohal ka baasaastas, millega võrreldes neid protsente arvutatakse. ELi-ülesed eesmärgid lähtuvad aastast 1990, Tartu võtab aga baasiks 2010.

See on muljetavaldav, kuna möödunud kümnendiga on linna süsinikuheide suutnud tegelikkuses suisa üle 30 protsendi ülespoole ronida. Seega saab saaste vähendamine olema igal juhul tõsine katsumus. Üks heitmete usin juurdetekitaja on üha kasvav eratransport, millega linnal on plaanis tegeleda, luues muu hulgas kesklinna ühistransporti ja muud alternatiivset mobiilsust soodustava liikuvuskeskuse.

Kiitust väärib kavas leiduv mõte, et iga üksikut puud Tartus tuleb väärtustada. Väärtustada tuleks muidugi ka puude kogumeid ehk parke ja linnametsa.

Hea plaan, mille ainukeseks küsitavuseks on kehv ajastus. Kavas ühe võtmetegevusena välja toodud rajatis peaks praeguste visioonide kohaselt valmima alles aastal 2028.

Abilinnapea ning kliimakava kinnitavad, et Tartu energiatarbimine ja kohalike ettevõtete kogutoodang loomulikult kasvab. Ainult et tulevikus roheliselt. Paraku nendivad antropoloog Jason Hickel ja majandusteadlane Giorgos Kallis oma hiljutises teadustöös arvukatele varasematele uuringutele tuginedes, et empiirilised tõendid päris rohelise kasvu võimalikkusest siiski puuduvad. Ning isegi kui selline nähtus oleks võimalik, toimuks seesugune üleminek põhimõtteliselt liiga aeglaselt, et juba praegu mitmete kriiside käes vaevlevale keskkonnale sellest erilist tolku oleks. Seega soovitavad teadlased vaadata alternatiivsete strateegiate poole. Head mõtted on ju Tartu moto!

Veidike seda alternatiivsust kliimakavas ka viljeletakse, näiteks üliolulisena tõstetakse esile saavutada kokkuhoid elektrienergia tarbimises. Oluline oleks aga täpsustada ka üldise energiatarbimise vähendamise vajadust, kuna pelgalt efektiivsem toimetamine toob pahatihti kaasa hoopis suurema üldkulu nii rahaliselt kui keskkonna mõttes. Kütusesäästlikuma autoga sõidetakse kokkuvõttes maha rohkem kütust jne.

Tartu juhtmõtte kultuuripealinnana 2024 «ellujäämise kunstid» vääriliselt ootaks julgemat majandusvisiooni, mis ei võta eelduseks, et igal juhul tuleb püsida konkurentsivõimeline võidujooksus, kes jõuab esimesena üle kuristiku serva.