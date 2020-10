Annelinna tervisekeskuses alustasid vastuvõttu ämmaemandad

Naistekliiniku ülemämmaemand Pille Teesalu selgitas, et ämmaemanda rolli ei saa üle hinnata ei sünnituseks valmistumisel, sünnitusaegse toimetuleku toetamisel ega ka sünnitusjärgse perioodiga kohanemisel või riskide varasel märkamisel.

«Sünnitusjärgsete teenuste hulka kuuluvad nii ambulatoorsed vastuvõtud kui ka sünnitusjärgsed koduvisiidid ja imetamisnõustamine,» selgitas ta ning lisas, et just sünnitusjärgset tuge on seni naistele pakutud tagasihoidlikult.