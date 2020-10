Piltuudis ⟩ Riia mäel kümblesid kirglikud noormehed nõgesevannis

Näituse ekspositsioon toob külastajani nõia, kes tegeleb ravimtaimede korjamise ning posimisega. Kuna Eesti folklooris on suur maagiline jõud sõnal, on traditsiooniliselt salmide lugemine lahutamatu osa tervendamisest. «Nõges on seejuures imerohi, mis ravib nahka, juukseid ning immuunsussüsteemi ja seedimist. Kõigele lisaks ajab nõges ka majast kurjad vaimud välja ja tõstab kirglikkust,» selgitas Kisand.