Aparaaditehases leidis koha Tartu kolmas toidujagamispunkt

Toiduraiskamine avaldub lõpetamata lõunasöögis või vanaks minna lastud toodetes külmikus. Toit tundub iseenesestmõistetav ja selle äraviskamist ei käsitleta tihti probleemina, seetõttu läheb ligi kolmandik toodetud toidust raisku, selgitas toidujagamispunkti üks eesvedaja Annaliis Täheväli toidukappide tähtsust.

Kõige sagedamini toovad linnaelanikud kappi kuivaineid, moose ja purkides valmistehtud toitu. Suviti õunu ja muid aiasaadusi, eriti populaarsed on suvikõrvitsad. Toidupoed annavad kõige enam suurtes kogustes puu- ja köögivilju, leiba, komme ja vahel ka piimatooteid. Heal päeval leiab kapist ka saiakesi ja liha.

Toidule joostakse tormi

«Mädanevat toitu ei ole ma kapis näinud,» rääkis Täheväli. «Kui äsja täitunud toidukapist Facebooki pilt postitada, viiakse pea kogu toit kapist tühjaks vaid loetud tundidega.»

Toidukappi võivad toitu viia või seda sealt võtta kõik linlased. Nii need, kellel ei ole endal võimalik toitu koju soetada kui ka kõik teised huvilised. «Ainuke kriteerium on, et võtta võib vaid nii palju toitu, kui ise jõuad ära süüa, sest muidu läheks toit raisku,» ütles Täheväli.

Aparaaditehase toidujagamispunkt asub Kastani 42 ukse number 2 fuajees ning see on kergelt leitav kapi rohelise värvi abil. Punkt peidab endas külmikut ja riiuleid. Nagu kõik teised toidujagamispunktid, on ka see avatud ööpäev ringi. Mullu detsembris avati Barlova ja juunis Genialistide toidujagamispunktid. Tänu kappidele on omanikku vahetanud juba mitu tonni toitu, mis muidu oleks prügikastis lõpetanud.