Täna avatakse Kastani tänaval Tartu kolmas toidujagamispunkt.

Uus toidujagamispunkt erineb eelmistest, kuna see on ehitatud täielikult Tartu Toidujagamise soove arvesse võttes. Külmiku muretses toidupäästmisliikumine ja punktiks vajaliku kapi ehitas valmis Aparaaditehas oma kuludega. Detsembris avatud Barlova ja juunis avatud Genialistide toidujagamispunktid (TJP) on hästi omaks võetud. Tänu kappidele on omanikku vahetanud mitu tonni toitu, mis muidu oleks prügikastis lõpetanud.

Aparaaditehase TJP asub Kastani 42 ukse number 2 (Kastani ja RIia tänava nurk) fuajees ning see on kergelt leitav kapi kauni rohelise värvi tõttu. Punkt peidab endas külmikut ja riiuleid toidu mugavaks jagamiseks ning on varustatud kasutamisreeglitega. Nendega peavad kõik kasutajad tutvuma. Nagu kõik teised toidujagamispunktid, on ka see avatud 24/7. Tartu Toidujagamise eestvedaja Kerly Ilves loodab, et tänu heale koostööle Aparaaditehasega on seal asuvatel toitlustusasutustel võimalus oma ülejääke soovijatega jagada. «Oleme väga rõõmsad, et Aparaaditehas pöördus meie poole sooviga enda ruumides avada toidujagamispunkt ning ootame huviga selle kaudu toidu päästmist,» ütles Ilves.