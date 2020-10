Andres Aderi kui karikaturisti tippaeg oli 1970. ja 1980. aastail, kui ajakirjanduses ilmus rohkem kui 300 tema karikatuuri - esimene ajalehes Edasi 4. märtsil 1972 - ja koomiksit, mille üks peakangelasi on kaunis noor naine Alice. Ta on maalinud ka akvarelle, mis on tulnud vaatajate ette aastal 1995 galeriis Illegaard. Tartu kunstimuuseum on ostnud temalt veerandsada karikatuuri, mis valminud tema loomingulisel kõrgajal.