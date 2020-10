Ridaküla suvitaja Vladimir Rõbtšenko jäi fotole küll muheda olekuga, aga ta pole rahul, et vanemad inimesed on pidanud Sõpruse uulitsal kuu aega jämedal kruusal komberdama.

Vähemalt kakskümmend aastat on Peipsi ääres Mustvee külje all loodetud, et Raja-Kükita-Tiheda-Kasepää ridaküla elanikud saavad majja munitsipaalveevärgi ja -kanalisatsiooni. 2018. aasta detsembris tungis lõpuks nende tuppa lootusekiir.