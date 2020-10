Risto Mets: oma särk on ikka ihule lähedal

Ka bussigraafikutesse on muudatused tehtud. Kas liinivõrk muutus sellest ka efektiivsemaks? Maitseasi.

Aasta 2015 oli selles mõttes erakordne, et enim hääli sai Arena Tartu eskiis. Laiem mõte, millel tõepoolest oli ja on potentsiaali kõnetada kõiki tartlasi ning ehk ka kaugemalt külalisi. Aastaid tagasi ehitas Leedu valitsus igasse suuremasse linna niisuguse multihalli ja tuleb tõdeda, et vaba aja veetmise võimalused paranesid sellest märgatavalt. Kui vaadata Tartuga sama suure linna Šiauliai kohaliku Arena üritustekava, siis see on koroonast hoolimata mitmekülgne.

Tundub aga, et Tartu juhid ja ka elanikud pole päris kindlad, kas nad sellist halli ikka soovivad. Kui selle ärimudel võimaldaks ots otsaga kokku tulla, siis küll, aga muidu ...

Lihtne variant oleks panna küsimus rahvahääletusele ning tulemus seaks valitsejatele suunised. Tartus on terve hulk objekte, mis linna toetuseta toime ei tuleks. Nii on ka multihalli ülalpidamine valikute küsimus.

Paremad rattateed, Annelinna spordiväljaku renoveerimine, liikumisrajad Emajõe ääres ja Tähtvere dendropargis – kes võiks nende vastu olla? Milleks nende üle veel hääletada?

Tallihoonele uus katus? Tunnistan, et hääletasin ka ise selle idee poolt. Kui köitvamat ideed ei tulnud, elagu siis vähemalt hobused kindla katuse all.

Kui aga mõelda nende aastate jooksul kaasava eelarve kaudu raha saanud mõtete peale, siis kas mitmed neist ei ole mitte liialt kogukondliku väärtusega?

Linnavolikogu määrus kaasava eelarve tingimuste kohta on üldsõnaline ega reguleeri, kas «avaliku kasutuse» all on mõeldud seda, et ideed peavad teenima kõiki linlasi või piisab väiksemast kogukonnast.

Niisiis lubab kehtiv kord piltlikult öeldes sedagi, et kui üks korteriühistu tahaks investeeringu egiidi all osta endale väikese kasutatud lennuki, siis põhimõtteliselt piisab hääletuse võitmisest.

Kui järele mõelda, siis lennuk ehk polegi halb idee. Sellest saaks teha vägagi omanäolise kohviku või laste mänguatraktsiooni. Mõlemad oleksid täiesti avalikud objektid. Isegi avalikumad kui kaks tänavust võidumõtet.

Elu on õpetanud, et kritiseerida pole mõtet neid, kes on midagi teinud või mõne idee välja pakkunud. Nemad on käitunud heas usus ja oma parima äranägemise järgi. Küll aga võib kritiseerida seda, et paremaid ideid ei tulnud ja hääletusele jõudnud ideedes puudub lennukus. Et heade mõtete linnas napib häid mõtteid. Miks meil ei tule paremaid mõtteid, seda võime endalt küsida igaüks. Selliseid, mis teeksid Tartu kuulsamaks. Mis annaksid põhjuse tulla siia ka kaugemalt.

Olgu selleks siis mõni linna legendi kandev skulptuur, kunstkose kohinaga langev tehisjõgi Toomemäelt alla, juba varemgi välja pakutud köisraudtee või veel midagi, mis teeks Tartut erilisemaks. Arvan, et ideed pole tegelikult inimeste peadest kadunud. Asi on eestlase loomuses. Kui keegi mõtleb raamidest välja, tekib kohe neid, kes küsivad: aga milleks meile seda vaja on? Võib isegi sõimata saada.