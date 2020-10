Vello Sefiirimäe ootab oma järge

Mälestustega on kaks võimalust – sa kas tähendad need üles või need surevad koos sinuga, kirjutate oma viimati ilmunud raamatu eessõnas. Kuid inimesed ei mäleta kõiki asju õigesti. Kui palju ema ja isa teie lapsepõlvemälestusi korrigeerisid?