Aet Rebane: nimeseadus nimega Asendustegevus

Siseministeeriumi soovi piirata kurjategijatel nimemuutmist suudan ma mingil määral mõista. Nii, et tasakaalupunkt asuks kuskil seal, et uus nimi ei annaks paremat võimalust kuritegevust jätkata. Et pedofiilid ei saaks uues kohas segamatult jätkata. Aga kui keegi on näiteks põhjustanud autoavarii ning nimetaak ei võimalda tööd leida, on ühiskonnale terviklikult kasulikum, et sel inimesel oleks võimalus edasi elada ka teisiti kui kurjategijana.