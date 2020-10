Eriasjade prokurör ronis ametiredelil madalamale astmele

Miks otsustas Gross olulisest ja vastutusrikkast ametist loobuda? Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak vahendas, et Gross on töötanud prokuratuuris 25 aastat ja olnud sellest ajast olulise osa ka juhtimisega seotud ametikohtadel. «Oma otsust selgitades ütles ta, et 25 aastat on piisavalt pikk aeg, mil mõned asjad hakkavad korduma ja on aeg võtta rahulikumalt,» vahendas Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik.