Tänavu on karud hävitanud Tartumaal palju rohkem mesilastarusid ja -peresid kui mullu. Kui eelmisel aastal jõudsid mesikäpad keskkonnaameti andmete järgi laastada 77 mesilasperet, siis tänavu on see arv juba 99, ent aasta pole veel lõppenud. Ka lõhutud tarude hulk on Tartumaal kasvanud: tänavu lõhkusid karud 98 ja mullu 85 taru.