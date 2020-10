Kiri: Oodi näide on silmakirjalik

Nüüdseks on linnaarhitekt avalikustanud, et kesklinna pargialale tuleb lisaks segasummasuvilalaadsele kultuuri ja kunsti ühisehitisele ka 560-kohaline maa-alune parkla.

Maastikuarhitekt Karin Bachmann on aga avaldanud arvamust, et selles pargis praegu kasvavad puud võivad jäädagi kasvama, juhul kui uus ehitis koos hiigelparklaga hakkab looklema nagu amööb puude vahel. Märgin siinjuures, et võrdlus eeskujuks toodava Helsingi linnaraamatukoguga Oodi ei ole asjakohane. Seepärast, et Oodit ei ehitatud linna rohelist pargiala hävitades, vaid raudteeäärset kasutamata seisnud tühermaad väärindades. Seega on lähenemises väga suur vahe.