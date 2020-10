Koroonaviirus jõudis Jõgevamaa koolidesse ja lasteaedadesse

Terviseameti andmeist ilmnes, et positiivse koroonatesti andis üks isik, kes on seotud Torma lasteaiaga. «Paraku me ei saa täpsustada, kas tegu on lasteaias käiva lapsega või kellegagi personalist,» sõnas terviseameti lõuna regiooni juht Tiia Luht.