Tartus asub tegutsema leinagrupp

EELK Tartu Perekeskuse hingehoidja Lea Saar selgitas, et lähedase inimese surmaga kaasnev lein mõjub mitmekihiliselt. «Kaotus toob kaasa muutused igapäevaelus, puudutab leinaja identiteeti ja tema võimet tajuda ümbritsevat maailma. Lein on alati isiklik ning nõuab tegelemist. Paraku põgenetakse valu eest sageli argiaskeldustesse, teadmata et allasurutuna on leina mõju meie toimetulekule ja tervisele hoopis pikaajalisem,» selgitas Saar.