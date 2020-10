Üllatused ümarlaua ümber

Kuulates etendajate vestlust sellest, kuidas nad kohale tulid või mis konstruktsioon meie ees õieti on, tekkis küsimus, kas kõik on tõesti võrdsed. Kas publik võiks end näitlejatega samaväärseks pidades sõna sekka öelda või rikuks see etendust? Kas trupp on valmis selleks, et keegi vaatajatest sõna sekka ütleb?