Tartu ei tea, kuidas Süku rahataotlust kaalutakse

Esmaspäeva õhtul, kui Tartu linnavalitsus tutvustas linnavolinikele eeskätt linnaraamatukogu ja Tartu kunstimuuseumi ruumikitsikust lahendama mõeldud hoone ehitusplaane ja tasuvusanalüüse, andis linnavarade osakonna analüütik Kaspar Alev ka ülevaate sellest, kui palju on teada taotluste hindamisest. Seda on vähe.

«Teame, et esitamise tähtaeg oli 31. augustil, kaitseme 2. ja 3. novembril seda. Idee peab olema riiklikult tähtis ja idee peab olema regionaalselt põhjendatud,» selgitas ta. «Tegelikult ei ole kusagil sõnastatud, mis asi on riiklikult tähtis kultuuriehitis, mitu ehitist tegelikult rahastatakse, mille alusel hinnatakse, mis on nende objektide juures tähtis ja mis on kaalul. Mida peetakse kõige tähtsamaks ja mida vähem tähtsaks.»

Alev lisas, et pole teada ka see, kas toetuse abil ehitamisel peaks juures olema omaosalus ja kui suur see peaks olema. Samuti ei ole teada, kui kiiresti see toetus laekub. Kandideerimas on 29 ehitist või ehitiste kogumit.