Tartumaa naisele helistas end Swedbanki töötajana esitlenud isik ning teatas, et tema pangakontole on sisse murtud ning keegi üritab sealt välja võtta 300 eurot. Nüüd peaks naine kiiresti ütlema oma andmed ning sisestama Smart-ID koodid, et väidetav pangatöötaja saaks netipanka siseneda ja varast takistada. «Pangatöötaja» osutus aga petiseks ning hiljem nägi naine, et arvelt on kadunud 400 eurot ja tema nimele võetud 1500-eurone laen.