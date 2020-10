Keele teritaja: test, proov ja analüüs

Test, mis on eestlasele suupärane – häälikuliselt sobib see vägagi hästi eesti keelde –, on laenatud hoopiski inglise keelest, kus selle tähenduste ring on märgatavalt laiem, näiteks proov, katse, katsetus, uuring, teim, ka kontroll. Kõneleja-kirjutaja ilmselt ei adugi, et tegu on laensõnaga. Eesti keelde laenati sõna test ja testima psühholoogiaterminina juba palju aega tagasi, sealjuures muid tähendusi, mis tal inglise keeles on, sinnapaika jättes. Enamasti me laenamegi sõnu selliselt, n-ö osaliselt, võttes muust keelest üle vaid selle tähenduse, mida meil just parasjagu vaja on.