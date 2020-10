Marika Saar: väikekoolid kui mõjusad haridusuuenduse eestvedajad

Kahanev rahvaarv, vananev õpetajaskond, kvalifitseeritud õpetajate ja koolijuhtide puudus ning liiga suured koolihooned on pannud omavalitsused olukorda, kus haridusvõrgu analüüs ja tulevikuplaanide tegemine, aga ka otsuste langetamine, on muutunud möödapääsmatuks.

Elva vald koostab haridusvõrgu analüüsi, mille oleme üles ehitanud põhimõttel, et kaalume iga kooli puhul läbi kõikide võimalike tuleviku­stsenaariumite poolt- ja vastuargumendid. Siiski olen veendumusel, et peaksime ka riigina mõtlema läbi innovaatilised alternatiivid väikekoolide päästmiseks ning koostama väikekoolide arendamise strateegia.

Võibolla suudame just tänu ägedatele väikestele koolidele kutsuda rohkem linnainimesi maale elama.

Kuid kui väike saab ikkagi olla väikekool? Sellele ühest arvulist vastust anda on väga keeruline, sest see sõltub väga palju taustsüsteemist – näiteks kui kaugel on lähim heal tasemel kool.

Oluline on, et kooli suurus ei mõjuks negatiivselt laste õppimisele ja arengule, et lastel oleks võimalik arendada kõiki sotsiaalselt olulisi oskusi ning et tekiks eluks hädavajalik sotsiaalne kapital.

Arvan, et õpilasi peaks olema koolis vähemalt mitme meeskonna jagu, et oleks võimalik õppida mitmekülgset koostööd, suhtlemist ja eestvedamist.

Riigi haridusstrateegia 2035 üks keskne idee on, et igal lapsel peab olema oma isiklik õpitee, kus on arvestatud tema tugevate külgede ja huvidega. Ka Soome haridusteadlane Pasi Sahl­berg räägib sellest, et peame seadma hariduses esikohale lapse talendi avastamise.

Aga kus on veel lihtsam alustada individuaalsel õpirajal liikumist, kui mitte väikekoolis?

Mõeldes tuhandepealistele koolidele tundub mõte isiklikust õpirajast üpriski ulmeline, kuid väikestes koolis on see päriselt võimalik. Usun, et väikekoolides saabki iga laps eritähelepanu, kuid võimalust individuaalselt läheneda tuleks teadvustada ning tõestada, et just väikekoolid liiguvadki enesekindlalt strateegilise eesmärgi poole.

Nimelt on uues haridusstrateegias (praegu tööversioon) räägitud personaliseeritud õppest, mis lähtub õppija huvidest, vajadustest, võimetest, õpistiilist ja -rütmist ning õppijal on aktiivne roll oma õpikogemuste ja õpitee kujundamisel.

See on väikekoolide võimalus viia personaliseeritud õpe igapäeva kooliellu. Väikekoolid peavad muutuma enesekindlamaks ning kooli väiksus tuleb muuta konkurentsieeliseks. See nõuab väikekoolide juhtidelt ja õpetajatelt teadlikku tegutsemist ja nutikust, kui vaja, tuleb muuta koolikorraldust ja õppekava, mis senisest enam keskendub personaliseeritud õppele.

Kevadine distantsõpe tõestas, et ka nii saab edukalt õppida ja õpetada. Eesti haridusfoorum tegi uuringu distantsõppest, selle põhjal on soovitatud julgemat distantsõppe kombineerimist tavaõppega. Võibolla aitab see lähenemine lahendada ka kvalifitseeritud õpetajate puuduse probleemi, sest veebisilla kaudu võib suurlinna hinnatud aineõpetaja anda tundi ka väikekoolide õpilastele.